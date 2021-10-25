Назван необычный признак дефицита витамина D

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При опасно низком уровне витамина D, который играет важную роль для иммунитета человека, может возникать необычное ощущение в конечностях. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).

Выяснилось, что дефицит этого жирорастворимого соединения способен провоцировать покалывания в руках и ногах, которые известны как парестезия. При этом необычные ощущения жжения могут возникнуть в ступнях, голени или кистях, иногда в этих частях тела могут появиться боль и потеря чувствительности.

Специалисты отмечают, что следствием нехватки витамина D может стать деформация костей и вызванная остеомаляцией боль. Это связано с тем, что вещество помогает в усвоении организмом необходимого количество фосфата и кальция, крайне важных для костной ткани.

Медики подчеркнули, что наибольшему риску дефицита витамина D подвержены обладатели смуглой кожи, пожилые люди и те, кто страдает избыточной массой тела, болезнями почек, и те, кто редко выходит на улицу. Восполнить нехватку вещества помогает включение в рацион яиц, рыбы и грибов. Чтобы витамин D лучше усвоился, его следует принимать вместе с жирной едой или молочными напитками.

До этого врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала «Вечерней Москве», что дефицит витамина D влияет на выработку половых гормонов, процесс старения мозга и настроение.