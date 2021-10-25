Врач рассказал о самом эффективном средстве от жира на животе

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Врач-диетолог Кортни Д'Анджело поделился самым эффективным способом избавления от жира в области живота. По его мнению, именно кетодиета поможет обрести плоский живот.

Врач отметил, что благодаря избавлению от лишних сантиметров в области талии снижается риск развития некоторых хронических заболеваний. Например, сахарного диабета второго типа, ожирения печени и высокого давления.

— Кетодиета богата белком и, как правило, состоит из цельных продуктов, включающих один ингредиент и богатых питательными веществами, — сообщает собеседник ФАН.

Соблюдая данную диету, человек потребляет не более 20–50 граммов углеводов в день. Если восполнять их с помощью фруктов и овощей, это поможет также пополнить баланс клетчатки в организме и предотвратить появление лишних отложений жира на животе.

Ранее эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско перечислила недорогие продукты, которые помогут соблюдать рацион при похудении. Она пояснила, что большая часть потребляемых продуктов должна состоять из овощей: капуста, кабачок, зелень, морковь. Картошку и кукурузу, содержащие большое количество крахмала, лучше исключить.

Также она посоветовала добавить в рацион легкоусвояемый белок, содержащийся в курице, говядине, яйцах и твороге. Сладости же лучше заменить на сезонные фрукты, сухофрукты и мед.