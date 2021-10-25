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Премьера ледового спектакля «Анна Каренина» Ильи Авербуха состоится

Ольга Маркова

Развлечения
Премьера ледового спектакля «Анна Каренина» Ильи Авербуха состоится
Фото: Пресс-служба шоу «Анна Каренина»
Россия, Москва, улица Лужники, 24с4 Карта всех событий

Режиссер-постановщик Илья Авербух с 4 по 14 ноября приглашает горожан в Лужники. Премьерные показы ледового спектакля «Анна Каренина» в Москве пройдут в объявленные ранее даты.

Мероприятия состоятся, они согласованы к проведению, но пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора по наличию qr кодов у зрителей и социальному дистанцированию.

С правилами посещения мероприятия можно ознакомиться в местах покупки билетов.

«Анна Каренина» на льду - это грандиозный ледовый спектакль и неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и стильные, экстравагантные костюмы.

Зрителей ждут невероятные декорации и спецэффекты. Главной задачей сценографов было создание на льду театрального пространства во всей его простоте, лаконичности и драматичности. Костюмы шили в мастерской Елены Новиковой, где удалось создать уникальные наряды, сохранившие тонкую талию и объемные юбки.

Вход на спектакль для зрителей будет осуществляться только при наличии QR-кодов, сообщает пресс-служба спектакля.

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