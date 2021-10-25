«Другого пути нет»: названо условие отмены ограничений в Санкт-Петербурге

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Новые ограничения против коронавируса будут действовать в Санкт-Петербурге до тех пор, пока не вакцинируется 80 процентов жителей. Об этом заявила глава отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в понедельник, 25 октября.

— Поставлена задача привить не менее 80 процентов. Это общее требование, — рассказала представитель ведомства.

Коллективного иммунитета, по ее словам, следует добиваться за счет вакцинации. Люди оказались в этой ситуации надолго, и данный факт следует принять спокойно и без паники, подчеркнула она.

В дальнейшем вакцинация от COVID-19 будет проводиться ежегодно, предположила представитель Роспотребнадзора. У людей нет другого пути, если они не хотят текущих ограничений, приводит слова Чхинджерии РИА Новости.

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20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.