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Московский трамвай-трактир «Аннушка» выставили на продажу

Виктория Сикерина

Общество
Московский трамвай-трактир «Аннушка» выставили на продажу
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Знаменитый трамвай-трактир «Аннушка», который курсировал по центру Москвы в течение 30 лет, выставили на продажу. Об этом стало известно в понедельник, 25 октября.

Соответствующее объявление владелец транспортного средства опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Продаю трамвай на ходу. Чешская «Татра», — уточнили в тексте.

Стоимость трамвая составляет 1,2 миллиона рублей, говорится в сообщении.

«Аннушку» можно было встретить на улицах столицы с 1989 по 2020 год. Сперва трамвай был трактиром, а после превратился в ресторан европейской кухни.

При этом транспортное средство пользовалось популярностью и в кино. Например, «Аннушку» можно увидеть в культовом фильме «Брат-2».

До этого в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что в столице курсируют свыше 400 современных трамваев «Витязь-Москва», произведенных ПК «Транспортные системы».

Так, 20 октября юбилейный трамвай вышел на маршрут № 6 от метро «Сокол» до Братцева.

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