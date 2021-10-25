Татарстан выступил против переименования должности президента республики

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Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Об этом сообщил глава комитета Госсовета республики по госстроительству Альберт Хабибуллин в понедельник, 25 октября.

— На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов, — рассказал чиновник.

Решение было принято единогласно. Хабибуллин предложил не открывать прения по вопросу и вернуться к обсуждению документа при его рассмотрении в первом чтении в Госдуме, отмечает ТАСС.

27 сентября в Госдуму внесли законопроект, согласно которому высшее должностное лицо региона может называться исключительно «главой субъекта Федерации». Согласно проекту, региональные власти не смогут содержать в названиях своих должностей основу наименований федеральных органов власти.

Кроме того, высший исполнительный орган во всех субъектах страны будет называться «правительство субъекта Российской Федерации». Законопроектом также предусматривается, что сроки полномочий как губернатора, так и депутатов региональных собраний должны ограничиваться пятью годами.