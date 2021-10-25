Эксперты обсудили современную систему ценностей молодого поколения

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В четверг, 21 октября, в Финансовом университете при Правительстве РФ прошла образовательная конференция на тему: «Система формирования компетенций и ценностей в российской высшей школе». В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы, Молодежного парламента при Госдуме, члены Лиги преподавателей высшей школы, эксперты и консультанты.

В формате Круглого стола спикеры обсудили такие важные вопросы, как: ожидание абитуриентов и их родителей от вуза, оптимизация онлайн-обучения в эпоху пандемии, мотивация современного студента и роль университета в ее развитии, передает издание argumenti.ru.

Зампред Госдумы Борис Александрович Чернышов отметил, что университет – это сложный живой организм, нуждающийся в тонкой настройке и формировании научно-образовательной среды.

Зампред Комитета по науке и высшему образованию Госдумы Екатерина Владимировна Харченко отметила, что необходимо повышать качество и доступность высшего образования.

Член Международного Союза Экономистов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Диденко акцентировал внимание на проблеме ложных ценностей, навязываемых молодежи социальными сетями.

— Особенно удивляет популярность среди студентов культуры сейфтизма, отстраненности от реального мира, в сочетании с «культом успеха», который сейчас во многом сводится к желанию «зарабатывать в один клик», не предпринимая никаких усилий для этого, — заявил он.

Ранее в столице стартовал Первый международный туристический конгресс. В течение двух дней более 13 тысяч участников в режиме онлайн обсудят будущее этой отрасли.