Роспотребнадзор обнаружил нарушения норм по коронавирусу во Дворце молодежи в столице

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 28 Карта всех событий

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора выявили нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в Московском Дворце молодежи (МДМ). Об этом рассказал эксперт ведомства по городу Шамиль Мустафаев в понедельник, 25 октября.

Указанные нарушения подпадают под административную статью «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

— Установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима, — заявил эксперт Роспотребнадзора.

Теперь МДМ грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток и штраф до полумиллиона рублей.

— В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Шамиля Мустафаева.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) на юго-западе города.

Несоблюдение требуемых норм было обнаружено в магазине в ТРЦ на Большой Черемушкинской улице.