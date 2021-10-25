Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роспотребнадзор обнаружил нарушения норм по коронавирусу во Дворце молодежи в столице

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор обнаружил нарушения норм по коронавирусу во Дворце молодежи в столице
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 28 Карта всех событий

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора выявили нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в Московском Дворце молодежи (МДМ). Об этом рассказал эксперт ведомства по городу Шамиль Мустафаев в понедельник, 25 октября.

Указанные нарушения подпадают под административную статью «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

— Установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима, — заявил эксперт Роспотребнадзора.

Теперь МДМ грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток и штраф до полумиллиона рублей.

— В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Шамиля Мустафаева.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) на юго-западе города.

Несоблюдение требуемых норм было обнаружено в магазине в ТРЦ на Большой Черемушкинской улице.

Читайте также:
нарушенияограничительные мерыРоспотребназор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте