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Эксперт рассказал, когда рост цен на крупы достигнет своего пика

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, когда рост цен на крупы достигнет своего пика
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов спрогнозировал, что пик роста цен на крупы придется на февраль.

Он также озвучил причины такой ситуации: значительная разница в стоимости товара на внешнем и внутреннем рынке, инфляция, а также проблемы с поставкой и подорожание контейнеров.

— Цены и дальше продолжат разгоняться. Пик проблем будет в феврале. Чтобы не поднимались цены, надо снять дополнительную нагрузку с сельхозпроизводителей. Также необходимо стимулировать потребление, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, чтоцены на крупы увеличатся из-за роста стоимости сырья и упаковки. Так, гречка, овсянка и хлопья в российских магазинах могут подорожать в ноябре на 10-20 процентов. Для гречки причинойподорожания стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за один килограмм.

При этом эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

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