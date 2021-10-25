Эксперт рассказал, когда рост цен на крупы достигнет своего пика
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов спрогнозировал, что пик роста цен на крупы придется на февраль.
Он также озвучил причины такой ситуации: значительная разница в стоимости товара на внешнем и внутреннем рынке, инфляция, а также проблемы с поставкой и подорожание контейнеров.
— Цены и дальше продолжат разгоняться. Пик проблем будет в феврале. Чтобы не поднимались цены, надо снять дополнительную нагрузку с сельхозпроизводителей. Также необходимо стимулировать потребление, — пояснил он в комментарии Life.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, чтоцены на крупы увеличатся из-за роста стоимости сырья и упаковки. Так, гречка, овсянка и хлопья в российских магазинах могут подорожать в ноябре на 10-20 процентов. Для гречки причинойподорожания стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за один килограмм.
При этом эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.