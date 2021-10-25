В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с подорожанием круп

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Российские производители и поставщики полностью обеспечивают внутренний спрос граждан на крупяные культуры. Об этом в понедельник, 25 октября, заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

— В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1 процента — до 975,9 тысячи гектар, что позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. По состоянию на 22 октября собрано 837,5 тысячи тонн гречихи, что на 22 тысячи тонн превышает показатель прошлого года (816 тысяч тонн). Всего осталось убрать порядка 13 процентов посевных площадей под культурой, — говорится на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что производители вынуждены работать в условиях растущих затрат. Увеличивается стоимость минеральных удобрений, средств защиты растений, транспортировки продукции, ее упаковки, а также растут затраты на электроэнергию и топливо. Компании стараются максимально уменьшить рост цен за счет собственной прибыли.

До этого сообщалось, что на 10–20 процентов в России могут подорожать гречка, овсянка и хлопья. Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за один килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

При этом, как отмечают специалисты, такая ситуация могла наступить еще раньше, но поставщики за счет уменьшения собственной выгоды не поднимали цены. Теперь они или должны поднять стоимость, или уйти с рынка, объяснил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти постоянно следят за ценами на продовольствие и наладили механизм по контролю за их повышением.