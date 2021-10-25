Эксперты объяснили, почему экономисты не верят в рубль

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Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал о том, что макроэкономика на сегодняшний день выступает за покупку валюты.

Алексей Ярошенко, политический консультант и Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган», профессор Высшей школы экономики в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как отсутствие веры в рубль может сказаться на экономике страны.

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Экономисты не верят в рубль?

— Почему это нужно покупать доллар? Это, что ли, как в поговорке: «Не знаешь, с чего ходить — ходи с бубей»? Вопрос в цели. Вы покупаете его для чего? Сберечь деньги? Сегодня из-за того, что раскручивается инфляция, кстати, не только в рубле, но и в долларе, есть много инструментов, которые дают доходность до 9 процентов годовых. Инфляция в рублях около 8 процентов за год, и выходит, что инструменты будут обеспечивать вам сбережение и накопление, — объяснил Евгений Коган.

Алексей Ярошенко рассказал, что вопрос патриотизма и веры в рубль не должны возникать.

— Можно быть патриотом, но заниматься обменом валюты. Рублю от того, верим мы в него или нет, ни холодно, ни тепло. Он показывает структуру экономики, — сказал Алексей Ярошенко. — Покупка или продажа рубля — это не про патриотизм, а про доверие к власти. Если мы не видим перспектив, мы свою валюту будем продавать.

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