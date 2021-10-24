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Экономист рассказала, кому повысят пенсию в ноябре

Юлия Курганова

Общество
Экономист рассказала, кому повысят пенсию в ноябре
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рубля. С ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля. Об этом сообщила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Такая сумма поступит на счет в месяце, следующим за месяцем дня рождения, пояснила она.

— Российским законодательством не предусмотрены индексации пенсий работающим пенсионерам. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным, — отметила эксперт.

Также она рассказала, что плановое повышение пенсии предусмотрено для бывших летчиков и шахтеров. С 1 февраля 2021 года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионного возраста.

До 30 апреля летчики получали 12475,83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля, эти доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр этих выплат предстоит как раз 1 ноября, заключила экономист, передает агентство «Прайм».

Стало известно, какой будет средняя пенсия в России к 2024 году. Средний размер пенсии у неработающих граждан к 2024 году превысит 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствует заключение на проект федерального закона № 1258296-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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