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Столичная прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне фитнес-центра

Илья Ашуров

Происшествия
Столичная прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне фитнес-центра
Фото: rah.ru
2-я Песчаная улица, Москва, Россия Карта всех событий

В бассейне столичного фитнес клуба утонул заслуженный художник России 79-летний Василий Бубнов. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По предварительной информации, 24 октября 79-летний мужчина умер во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенном на 2-й Песчаной улице, — заключила Нефедова.

«ВМ» публикует видео, на котором плавающий в бассейне Бубнов теряет сознание. В течение минуты к нему никто не подходит, несмотря на то что и в воде, и рядом с бассейном полно людей.

Василий Бубнов — российский и советский художник-монументалист. Он родился в 1942 году в Москве. В 1967 году он окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. Бубнов участвовал в оформлении станций столичного метро «Печатники» и «Пушкинская». В 2007 году он стал членом Академии художеств.

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