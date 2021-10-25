«Не понимаю этого праздника»: Моргенштерн призвал отменить День Победы

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Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Об этом рэпер рассказал в интервью Ксении Собчак.

— Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — не знаю, — поделился своим мнением Моргенштерн.

Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения, передает Пятый канал.

— Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад, — заключил рэпер.

Ранее российская певица Лолита Милявская призналась, что восхищена талантом и творческими успехами Моргенштерна. Артистка перепела его песню «Кадиллак» с симфоническим оркестром и собрала более миллиона прослушиваний, в то время как у Моргенштерна — сто миллионов.