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«Девочка-ртуть!»: Валерия прокомментировала видео с подросшей внучкой

Лала Манушакян

Общество
«Девочка-ртуть!»: Валерия прокомментировала видео с подросшей внучкой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин вместе с женой певицей Валерией провели время со своей внучкой Селин, дочерью старшего сына артистки Арсения Шульгина. Видео опубликовано в Instagram.

В кадре Пригожин держит маленькую Селин в руках и целует ее. Девочка в это время активно двигает ножками и ручками, причмокивая губами. На ней надеты светлая кофта и розовые легинсы.

— Наше солнышко, счастье. Воскресный день с малышкой, — написал муж певицы.

Игры внучки и дедушки снимала Валерия, которая прокомментировала видео:

— На месте ни секунды не сидит! Девочка-ртуть!

Фолловеры были тронуты видео и удивлены схожестью подросшей Селин с Пригожиным: «Любящий дедушка, счастливый смех бабушки. Малышка невероятная»; «Ой, как вы похожи»; «Наимилейшее видео. Здоровья всей вашей семье»; «Внучка и на вас похожа!».

Ранее певица Валерия также опубликовала видео со своей смеющейся внучкой, которое умилило подписчиков.

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