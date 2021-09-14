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«Какая она сладкая»: Валерия умилила подписчиков видео со смеющейся внучкой

Анастасия Волоснова

Общество
«Какая она сладкая»: Валерия умилила подписчиков видео со смеющейся внучкой
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

После гастролей певица Валерия наконец смогла встретиться со своей маленькой внучкой Селин. Муж артистки Иосиф Пригожин показал в своем Instagram-аккаунте видео встречи, которое умилило поклонников.

На кадрах видно, как Валерия и ее супруг счастливо улыбаются, а их внучка смеется от радости.

— Наша любимая девочка, как же мы по ней соскучились, какая же она сладкая. У нас появилась возможность сегодня ее потискать, — написал Пригожин.

До этого певица Валерия, которая вместе с мужем Пригожиным, сыном Арсением, его женой и их дочкой отдыхает в Арабских Эмиратах, опубликовала совместную фотографию с внучкой Селин.

Звездная бабушка рассказала, что малышка хорошо перенесла перелет и она счастлива провести время с девочкой. На фотографии артистка с внучкой на руках предстала возле бассейна в вафельном халате без укладки и макияжа.

1 июля малышке Селин исполнилось полгода. В честь этого события Валерия опубликовала нежный снимок с внучкой и поздравила девочку.

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