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«Будут продовольственные карточки»: фермер объяснил, к чему приведет подорожание крупы

Анна Михалюк

Общество
«Будут продовольственные карточки»: фермер объяснил, к чему приведет подорожание крупы
Фото: moscow-live

Производители круп сообщили о повышении цен на гречку и овсянку на 10–20 процентов в ноябре. Причины — проблемы с урожаем в Алтайском крае.

Дмитрий Валигурский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Данс», и Александр Дудчак, экономист-политолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, по каким причинам подорожали крупы.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Почему подорожают гречка и овсянка

— Рост цен произошел не потому, что мы плохо работаем. Не потому, что мы хотим повысить цены. Инфляция 7,5 процента, покупательская способность снизилась, у людей нет денег. В этот период сокращаются предприятия, которые перевозили крупу, поэтому рынок поплыл. Никто не хочет работать в сельском хозяйстве, и это сказывается на цене производства, — рассказал фермер. — Государство на три месяца может стабилизировать рост цен, но за это время продукт подорожает в два раза. Я считаю, что будут продовольственные карточки. Хотите — верьте, хотите — нет. Потому что 20 миллионов человек являются бедными. Что людям делать? Конечно, у них будут карточки, где на овсянку и другую крупу будет одна и та же цена на весь год.

Экономист Александр Дудчак рассказал, что сейчас экономика страны работает не в интересах государства, а в рамках установленных международных правил.

— Дорожает один важный элемент, и это тянет по цепочке остальное. У нас на внутреннем рынке принято тушить пожар керосином. При поднятии ключевой ставки Центробанком не может не вырасти цена.

Ранее в профильном ведомстве рассказали, по каким причинами произойдет подорожание круп.

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