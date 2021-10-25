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Петр Бирюков рассказал об экологии Москвы на заседании «Регионы за здоровье» 

Виктория Сикерина

Город
Петр Бирюков рассказал об экологии Москвы на заседании «Регионы за здоровье» 
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В настоящее время столица уделяет приоритетное внимание вопросам экологии, состоянию окружающей среды и здоровью населения. Экология является третьей важной составляющей здорового образа жизни горожан. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал в ходе церемонии открытия 26-го заседания сети всероссийской организации здравоохранения «Регионы за здоровье».

Заммэра отметил, что Москва проделала колоссальную работу по модернизации энергетического хозяйства, коммунальных и промышленных предприятий, состояния городской среды, озеленения и экологизации общественного транспорта.

— Все эти перечисленные факторы повышают качество жизни, — подчеркнул Петр Бирюкова.

По его словам, за последние десятилетия показатель потребления электричества в столицы вырос на один процент. При этом потребление воды снизилось на 32 процента, а газа — на 18.

— Москва — один из первых городов мира, где отказались от закупки дизельных автобусов. Сейчас в Москве работает 700 электробусов на 56 маршрутах, — добавил заместитель мэра.

Также, по его словам, специалисты провели масштабную работу по закрытию всех городских очистных сооружений, из-за чего выбросы запахов в атмосферу прекратились.

— Водопроводная вода полностью соответствует мировым стандартам, что ежегодно подтверждают специальные экспертизы. При этом объем сортируемого вторичного сырья составил 855 тысяч тонн за 2020 год, что в полтора раза выше, чем в 2019 году. Надеемся, что в этом году сможем увеличить показатель в 1,4 раза, — рассказал Петр Бирюков.

25 октября заместитель мэра Москвы заявил, что горожане стали пользоваться велопрокатом в 23 раза чаще с 2010 года.

По словам Петра Бирюкова, каждый третий москвич стал заниматься спортом.

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