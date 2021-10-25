Уровень использования велопроката в Москве вырос в 23 раза с 2010 года

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Горожане стали пользоваться велопрокатом в 23 раза чаще с 2010 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 25 октября.

— Благодаря созданию удобных, безопасных, качественных и доступных благоустроенных территорий в Москве по сравнению с 2010 годом в четыре раза выросло число пешеходов, в 23 раза — использование велопроката, — рассказал представитель мэрии.

Каждый третий москвич стал заниматься спортом, приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

1 июля глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов рассказал, что крупнейшие парки города планируется соединить велодорожками за три года, соответствующий проект получил название «Зеленое кольцо». Проект по объему и по возможностям поездок на велосипедах станет одним из крупнейших в Европе, заключил он.

В тот же день Ликсутов уточнил, что протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за последние десять лет, достигнув 369,5 километра. В 2010 году протяженность таких зон в городе составляла 1,6 километра, напомнил глава ведомства.