Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за десять лет

Иван Юминов

Город
Протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за десять лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за последние десять лет, достигнув 369,5 километра. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 1 июля.

— Протяженность пешеходных зон за десять лет в Москве увеличилась в 230 раз. Я не оговорился, именно так, — рассказал руководитель ведомства в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

В 2010 году протяженность таких зон в городе составляла 1,6 километра, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инновационный поезд «Иволга 3.0» представили на МУФ. Его можно увидеть на Площади трех вокзалов до 4 июля.

1 июля в столице начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте также:
Московский урбанистический форум (МУФ)пешеходная зонаМаксим Ликсутов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте