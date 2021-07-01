Протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за десять лет

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за последние десять лет, достигнув 369,5 километра. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 1 июля.

— Протяженность пешеходных зон за десять лет в Москве увеличилась в 230 раз. Я не оговорился, именно так, — рассказал руководитель ведомства в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

В 2010 году протяженность таких зон в городе составляла 1,6 километра, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инновационный поезд «Иволга 3.0» представили на МУФ. Его можно увидеть на Площади трех вокзалов до 4 июля.

1 июля в столице начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.