Инновационный поезд «Иволга 3.0» представили на Московском урбанистическом форуме

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Новую «Иволгу 3.0» представили на Московском урбанистическом форуме. Как сообщает департамент транспорта столицы, увидеть ее можно на Площади трех вокзалов до 4 июля.

— В рамках Moscow Urban Forum представили «Иволгу 3.0». Увидеть инновационный поезд Трансмашхолдинга на Площади трех вокзалов можно до 4 июля, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Дептранс поделился фото салона современного поезда.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Также перечислены несколько ключевых характеристик новинки:

— максимальная скорость — 160 км/ч;

— ширина дверей — 1400 мм;

— 50 дополнительных кресел;

— зарядки в каждом кресельном блоке;

— плавный ход;

— низкий уровень шума;

— быстрый разгон и торможение.

Как утверждает ведомство, «Иволга 3.0» — это полностью российская разработка.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Андрей Бочкарев в рамках форума сообщил о достижениях и планах Москвы в области строительства. Среди них сооружение единого транспортного каркаса, 24 новых станций метро и четверти всех дорог столицы.