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Андрей Бочкарев сообщил, что четверть дорог Москвы построены за последние 10 лет

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев сообщил, что четверть дорог Москвы построены за последние 10 лет
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Четверть от общего объема улично-дорожной сети столицы построена за последние 10 лет. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Несмотря на то что главной идеей решения транспортного вопроса в Москве было развитие общественного транспорта, чтобы скомпенсировать дефицит дорожной сети, было принято решение развернуть масштабное дорожное строительство внутри города, — заявил он на Московском урбанистическом форуме — 2021.

По его словам, с 2011 года в столице построено 1050 километров дорог и в 1,5 раза выросло количество искусственных сооружений: мостов, эстакад и тоннелей.

Помимо этого, он отметил, что за 10 лет возведено 308 искусственных сооружений и более 260 пешеходных переходов.

— До конца 2023 года планируется построить 266 километров дорог, 88 мостов, тоннелей и эстакад, а также 54 пешеходных перехода, — рассказал заммэра.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Андрей Бочкарев в рамках форума сообщил о достижениях и планах Москвы в области строительства. Среди них сооружение единого транспортного каркаса и строительство 24 новых станций метро.

Ранее Андрей Бочкарев упомянул, что во время форума примет участие в дискуссии о трансформации городов. В ее рамках он хотел обсудить результаты масштабных трансформаций, произошедших в мегаполисах за последние десятилетия, и выработать наиболее удачные решения и методы конструирования будущего крупнейших агломераций мира, в том числе с учетом таких глобальных вызовов современности, как пандемия.

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