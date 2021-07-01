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Крупнейшие парки столицы планируют соединить велодорожками за три года

Иван Юминов

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Крупнейшие парки столицы планируют соединить велодорожками за три года
Лужнецкая набережная / Фото: Анна Быкова

Крупнейшие парки города планируется соединить велодорожками за три года, соответствующий проект получил название «Зеленое кольцо». Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 1 июля.

— Один из больших проектов, который мы точно реализуем, на это требуется время, но результат будет точно позитивным и положительным — это наш проект «Зеленое кольцо», который свяжет велодорожками все крупнейшие зеленые парки Москвы. Потребуется еще три, три с половиной года для его реализации, — рассказал руководитель ведомства в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Проект, по объему и по возможностям поездок на велосипедах, станет одним из крупнейших в Европе, приводит слова Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Ранее глава Дептранса сообщил, что протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за последние десять лет, достигнув 369,5 километра.

1 июля в столице начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

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