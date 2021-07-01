Крупнейшие парки столицы планируют соединить велодорожками за три года
Крупнейшие парки города планируется соединить велодорожками за три года, соответствующий проект получил название «Зеленое кольцо». Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 1 июля.
— Один из больших проектов, который мы точно реализуем, на это требуется время, но результат будет точно позитивным и положительным — это наш проект «Зеленое кольцо», который свяжет велодорожками все крупнейшие зеленые парки Москвы. Потребуется еще три, три с половиной года для его реализации, — рассказал руководитель ведомства в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).
Проект, по объему и по возможностям поездок на велосипедах, станет одним из крупнейших в Европе, приводит слова Ликсутова агентство городских новостей «Москва».
Ранее глава Дептранса сообщил, что протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за последние десять лет, достигнув 369,5 километра.
1 июля в столице начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.