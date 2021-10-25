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Психолог рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах
Девочка читает книгу

Психолог Наталья Наумова рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах, но и не перегружать его занятиями дома.

Ранее Минпросвещения РФ обратилось к регионам с рекомендацией организовать каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября.

Психолог отметила, что первую неделю можно посвятить отдыху, но затем необходимо постепенно возвращаться к учебе. Так, за каникулы можно подтянуть предметы, по которым ребенок отставал.

— Для того, чтобы ребенок не перегружался, достаточно сначала заняться предметами именно устными, которые можно почитать, и заполнить проблемы. Со второй недели каникул стоит распланировать правильно задания: то есть для ребят, которые что-то упустили, — наверстать, а для тех, кто все усвоил, — пойти вперед, — уточнила она в комментарии ФАН.

Важно, чтобы у ребенка была мотивация, он не должен учиться только по указанию родителей, считает Наталья Наумова. Школьнику необходимо самому составлять график, в какой день и какие предметы он будет изучать.

25 октября в Минпросвещения сообщили, что школьников не планируют переводить на удаленку.

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