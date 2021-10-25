Психолог рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах

Девочка читает книгу

Психолог Наталья Наумова рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на каникулах, но и не перегружать его занятиями дома.

Ранее Минпросвещения РФ обратилось к регионам с рекомендацией организовать каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября.

Психолог отметила, что первую неделю можно посвятить отдыху, но затем необходимо постепенно возвращаться к учебе. Так, за каникулы можно подтянуть предметы, по которым ребенок отставал.

— Для того, чтобы ребенок не перегружался, достаточно сначала заняться предметами именно устными, которые можно почитать, и заполнить проблемы. Со второй недели каникул стоит распланировать правильно задания: то есть для ребят, которые что-то упустили, — наверстать, а для тех, кто все усвоил, — пойти вперед, — уточнила она в комментарии ФАН.

Важно, чтобы у ребенка была мотивация, он не должен учиться только по указанию родителей, считает Наталья Наумова. Школьнику необходимо самому составлять график, в какой день и какие предметы он будет изучать.

25 октября в Минпросвещения сообщили, что школьников не планируют переводить на удаленку.