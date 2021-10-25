В Минпросвещения сообщили, что школьников не планируют переводить на удаленку

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Российских школьников пока не планируется переводить на дистанционное обучение после завершения каникул. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что ведомство не собирается изменять учебные планы, потому что срок каникул также не увеличивается.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова перейдет на дистанционный режим работы со студентами в период с 28 октября по 7 ноября. Об этом свидетельствует приказ ректора вуза Виктора Садовничего.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

По словам главы города, с 28 октября будут приостановлены все предприятия в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений.