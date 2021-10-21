МГУ перейдет на дистанционный режим с 28 октября по 7 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова перейдет на дистанционный режим работы со студентами в период с 28 октября по 7 ноября. Об этом свидетельствует приказ ректора вуза Виктора Садовничего.

— С 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять взаимодействие и проводить консультации с обучающимися в рамках текущего контроля и мероприятий по подготовке к промежуточной аттестации исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — передает РИА Новости сообщение университета.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

По словам главы города, с 28 октября будут приостановлены все предприятия в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений.

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За последние 24 часа в Москве зафиксировали 7897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С диагнозом COVID-19 за минувшие сутки госпитализирован 1531 человек.

При этом еще 4272 жителя столицы полностью выздоровели после прохождения лечения от заболевания.