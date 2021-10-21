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Столичные врачи вылечили еще 4272 пациента от COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

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Столичные врачи вылечили еще 4272 пациента от COVID-19 за сутки
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Еще 4272 жителя Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом общее число людей, вылечившихся от инфекции, с начала пандемии в городе увеличилось до 1 548 573.

За минувшие сутки в столице выявили 7897 новых случаев коронавирусной инфекции. С диагнозом COVID-19 за 24 часа госпитализирован 1531 человек, 77 пациентов скончались. По данным на 21 октября, на ИВЛ находится 651 человек.

Столичные врачи вылечили еще 4272 пациента от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

Всего за сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в городе 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в пятницу, 15 октября, во время осмотра уже открытого центра вакцинации от заболевания в Государственном универсальном магазине (ГУМ) и пункта быстрого тестирования.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

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