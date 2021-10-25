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В России выросли продажи витаминов

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В России выросли продажи витаминов
Фото: Pexels

В октябре 2021 года продажи витаминов выросли на 12 процентов в сравнении с этим же месяцем прошлого года. Также самый высокий покупательский спрос по этим препаратам эксперты отметили в марте, апреле и сентябре текущего года. Специалисты поделились и изменениями цены на витамины. Об этом «Вечерней Москве» рассказали аналитики оператора фискальных данных Такском.

— Средняя цена на пачку витаминов за весь период с января по октябрь 2021 года составила 222 рубля. При этом если в марте россияне покупали витамины в среднем за 230 рублей, то в октябре средняя стоимость опустилась до 221 рубля. Это может быть связано как с акциями от производителей, так и с желанием граждан покупать витамины отдельно (например, А,В,С,Е), а не комплексы. По сравнению с октябрем прошлого года средняя цена упала на два процента, — сообщили представители Такском.

В период пандемии многие россияне пьют витамин D. Как «ВМ» объясняли врачи, не важно, в какой форме принимать этот БАД. В зависимости от индивидуальных особенностей устаиваться он будет по-разному. Главное покупать витамин в аптеке, а перед применением консультироваться с врачом.

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