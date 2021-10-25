Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

Фото: vk/teamrussia

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России из-за решения тренерского штаба. Об этом заявил главный тренер нкоманды Валерий Карпин в понедельник, 25 октября.

— Это решение тренерского штаба, — рассказал наставник.

Тренерский штаб, как и главный тренер, не общались с Дзюбой, уточнил Карпин. В расширенный состав на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Кипра и Хорватии вошел 41 игрок.

Окончательный список, как уточняется, будет опубликован 1 ноября. Национальная команда сыграет с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге, а затем 14 ноября с Хорватией в Сплите.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Гамид Агаларов («Уфа»), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). За два тура до окончания отборочного цикла сборная лидирует в группе H.

Команда обеспечила себе как минимум второе место и участие в плей-офф. Сборная России имеет в своем активе 19 очков после восьми игр, отмечается на сайте РФС.