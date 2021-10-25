Названы топ-5 эффективных упражнений для стройности ног

Фото: Рixabay

Руководитель фитнес-студии Ксения Кожевникова рассказала о пяти простых упражнений для внутренней части бедра, которые можно делать дома.

Первое упражнение выполняется лежа, поэтому понадобиться коврик.

— Ложимся на бок, ногу ставим накрест перед собой, носочек натягиваем на себя и поднимаем максимально ножку вверх. Делаем 20 раз, на каждую сторону по четыре повторения», — объясняет Кожевникова.

Второе упражнение также выполняется лежа. Нужно лечь на спину и держать выпрямленные ноги вверх. Далее их нужно одновременно разводить в разные стороны и сводить обратно, руки в это время должны быть расположены вдоль туловища.

— И делаем отведение в стороны. Всего 20 раз по четыре повтора, — добавила эксперт.

Третье упражнение выполняется стоя. Необходимо совершать взмахи каждой ногой в бок, а руки держать на пояснице. Такое упражнение нужно повторить 15 раз за один подход.

Четвертое упражнение — это выпады. Главное, соблюдать технику выполнения, чтобы упражнение было эффективным.

— Стараемся, чтобы коленка не заходила за носочек, таз отводим назад. И поднимаемся. И на другую сторону. Стараемся держать естественный изгиб в пояснице, корпус сильно вперед не заваливаем. Чувствуем, как у нас работает внутренняя поверхность бедра, и подключаются ягодичные мышцы, — объяснила тренер.

Для более быстрого сжигания калорий можно взять в руки гантели или бутылки с водой. Делать это упражнение нужно по 20 раз в четыре подхода.

Для пятого упражнения понадобиться мягкий мяч. Нужно прислониться к стенке, сжав мягкий мяч между ног.

— Берем мягкий мяч, садимся на воображаемый стул к стене, мяч зажимаем коленями. Плечи и поясница с тазом прижаты к стене, максимально сильно сдавливаем мяч. Здесь вы прочувствуете, как у вас очень хорошо подключается внутренняя поверхность бедра. Повторяем 15 раз по четыре круга, — объясняет собеседница Пятого канала.

Ранее руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet НТИ Владимир Статут рассказал о самых бесполезном тренажере дома.