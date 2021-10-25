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В каком месяце нужно искать любовь разным знакам зодиака

Дарья Чентаева

Общество
В каком месяце нужно искать любовь разным знакам зодиака
Фото: Pexels

Астрологи считают, что для каждого знака зодиака соответствует определенный месяц, когда лучше всего начинать строить отношения. Смотрим гороскоп и начинаем поиск своей второй половины.

Овен. Январь

У Овна высокая вероятность встретить свою любовь в январе. Отношения могут начаться с крепкой дружбы и трансформируются в страстный роман.

Телец. Октябрь

Представители этого знака зодиака найдут своего человека в октябре. Потенциальный партнер будет разделять с вами общие интересы и цели.

Близнецы. Март

У Близнецов есть все шансы встретить человека всей своей жизни в марте. Отношения возможно будут переменчивыми, но именно эта страсть будет наполнять их.

Рак. Декабрь

Зародившийся в декабре роман, наполнит жизнь Раков яркими эмоциями и захватывающими приключениями.

Лев. Май

Львы встретят свою половинку в мае. С этим человеком вы обретете крепкую связь и гармоничную жизнь.

Дева. Ноябрь

Разгоревшиеся в ноябре отношения, привнесут в жизнь Дев и размеренность и бурную страсть. Человек, которого вы встретите в этот месяц, станет для вас надежной опорой.

Весы. Июль

Весы найдут свою любовь в июле. Связь с этим человеком будет нежной и теплой.

Скорпион. Сентябрь

Скорпионы в сентябре могут построить самые крепкие отношения в своей жизни. Такой роман будет основан не только на страсти, но и на взаимоуважении, верности и ответственности.

Стрелец. Июнь

Стрельцы найдут человека-единомышленника в июне. Он будет самодостаточным, что позволит построить гармоничные отношения.

Козерог. Февраль

Козерогам в феврале удастся встретить теплого и страстного человека. Он будет веселым, но при этом глубоким, и будет мотивировать на новые достижения.

Водолей. Август

Темпераментные отношения могут начаться для Водолеев в августе. Партнер будет страстно и трепетно вас любить.

Рыбы. Апрель

Апрель подарит Рыбам оптимистичного и креативного человека. Также в этом месяце сближаются люди, которые ценят дружбу, верность и преданность, передает Instagram-аккаунт «Астрология для всех».

Ранее астрологи назвали четыре пары знаков зодиака с идеальной совместимостью.

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