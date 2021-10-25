Двоих детей извлекли из-под завалов дома в Набережных Челнах

Фото: Telegram / РИА Новости

Спасателям удалось достать из-под завалов дома в Набережных Челнах двух детей. Об этом сообщили в Минздраве России в понедельник, 25 октября.

— Пострадавший, извлеченный из-под завалов — ребенок 2010 года рождения. Его состояние предварительно оценивается как среднетяжелое, — говорится в сообщении.

На место взрыва отправили расчеты кинологов, уточнили в МЧС. В готовность приведены аэромобильные группировки министерства, всего на месте инцидента работают более 90 человек и 35 единиц техники.

О происшествии был проинформирован президент Татарстана Рустам Минниханов. Новые данные он получает от экстренных служб на месте, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Из-за взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.