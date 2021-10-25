Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах

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В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 25 октября.

— По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, — говорится в сообщении.

Из-за взрыва газовоздушной смеси повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, отмечает ТАСС.

На место выехали четыре бригады скорой помощи, а также бригады медицины катастроф. Из-под завалов достали одного пострадавшего, он в тяжелом состоянии.

Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека. Спасатели также эвакуировали 32 жильца, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram / Baza

22 октября в Рязанской области в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки, произошел пожар. Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек, все они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».