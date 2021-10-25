Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах

Иван Юминов

Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах
Фото: Telegram / Baza

В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 25 октября.

— По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, — говорится в сообщении.

Из-за взрыва газовоздушной смеси повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, отмечает ТАСС.

На место выехали четыре бригады скорой помощи, а также бригады медицины катастроф. Из-под завалов достали одного пострадавшего, он в тяжелом состоянии.

Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека. Спасатели также эвакуировали 32 жильца, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram / Baza

22 октября в Рязанской области в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки, произошел пожар. Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек, все они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

газТатарстанВзрывы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте