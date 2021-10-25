СК возбудил дело после взрыва части дома в Набережных Челнах

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в понедельник, 25 октября.

— 25 октября 2021 года в одном из пятиэтажных жилых многоквартирных домов в 48-м комплексе города Набережные Челны в результате хлопка газа произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Данные о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Правоохранители осматривают место происшествия. Ведомство занимается установлением обстоятельств произошедшего.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», отмечается на сайте СК.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Из-за взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.