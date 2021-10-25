Две выделенные полосы появились в центре столицы около «Москвы-Сити»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Тестовская улица Карта всех событий

Две выделенные полосы для общественного транспорта заработали в Пресненском районе столицы около бизнес-центра «Москва-Сити». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в понедельник, 25 октября.

В ведомстве отметили, что выделенные полосы расположились на Тестовской улице и в 1-м Красногвардейском проезде.

— По ним ездят сити-шаттлы для сотрудников делового центра, новые магистральные маршруты № м32 и м31, такси, — уточнили в пресс-службе.

Обустроенные полосы позволят сократить поездки на 5 минут и сделать перемещение по району проще и быстрее.

Свыше 140 тысяч человек ежедневно приезжают в «Москву-Сити». При этом 70 процентов из них использует общественный городской транспорт, говорится в сообщении департамента.

19 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе появятся выделенные полосы для общественного транспорта.

По его словам, их нужно сделать везде, где это возможно и целесообразно. Таким образом движение общественного транспорта станет более удобным и комфортным. На создание выделенных полос будут выделены дополнительные ресурсы.