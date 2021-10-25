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Киноленту «Разжимая кулаки» выдвинули на премию «Оскар» от России

Виктория Сикерина

Общество
Киноленту «Разжимая кулаки» выдвинули на премию «Оскар» от России
Фото: oscars.org

Кинокартина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко представит Россию на премии «Оскар». Об этом заявил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай в понедельник, 25 октября.

— Мы выбрали фильм «Разжимая кулаки», — сказал он.

Действие ленты происходят в Северной Осетии. В центре сюжета оказывается семья героя по имени Заур. Он строго воспитывает своих детей и не чувствует границы между заботой и тотальным контролем.

Режиссер «Разжимая кулаки» Кира Коваленко — последовательницаАлександра Сокурова, передает ТАСС.

В июле фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» был удостоен главного приза в конкурсе «Особый взгляд» 74-го Каннского фестиваля.

«Особый взгляд» является второй по значимости (после основного конкурса) программой Каннского кинофестиваля. Победитель в данной программе получает поддержку во французском прокате.

Коваленко окончила мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Сняла ряд короткометражных фильмов, в полном метре ее дебютом стала картина «Софичка». Лента была удостоена призов фестивалей «Дух огня», «Шелковый путь», «Горький fest».

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