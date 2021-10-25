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Пять предприятий технополиса «Москва» воспользовались таможенными преференциями

Дарья Чентаева

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Пять предприятий технополиса «Москва» воспользовались таможенными преференциями
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Пять предприятий, находящихся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», установили на своих площадках зоны таможенного контроля и пользуются таможенными преференциями. Об этом рассказал генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

По его словам, входящие в ОЭЗ предприятия могут применять процедуры свободной таможенной зоны. Таким образом они получают следующие льготы: нулевую ставку НДС при ввозе товаров и нулевую ставку таможенных пошлин.

Отмечается, что ввезенная компаниями продукция сначала попадает на склад временного хранения в ОЭЗ, затем она проходит фактический контроль со стороны научно-инновационного поста Московской областной таможни, а после попадает на территорию резидента, в созданную им на своей промплощадке зону таможенного контроля.

— Свои собственные ЗТК сегодня открыли пять компаний, которые специализируются на производстве композитных материалов, интерактивного оборудования, медицинских расходных материалов и реанимационного оборудования. Это НЦК, «Некс-Т», «Инкоро», «ГемаТех», «Хирана +». В ближайшей перспективе еще несколько резидентов планируют подключиться к процедуре свободной таможенной зоны. Наши специалисты в настоящее время делают экономический просчет для резидентов, — добавил Геннадий Дегтев.

Кроме того, предприятиям, которые планируют отрыть зону таможенного контроля, управляющая компания ОЭЗ «Технополис «Москва» оказывает консультативную и организационную поддержку, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Технополис «Москва».

Ранее сообщалось, что особая экономическая зона «Технополис «Москва» попала в мировой рейтинг Global Free Zones of the Year британского издания fDi Magazine. Технополис стал лидером в номинации «Развитие медицинских технологий и фармацевтических препаратов, связанных с COVID-19».

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