Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-тренер «Локомотива» прокомментировал состав сборной России на отборочном туре ЧМ-2022

Виктория Сикерина

Спорт
Экс-тренер «Локомотива» прокомментировал состав сборной России на отборочном туре ЧМ-2022
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывший тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин оценил расширенный состав сборной России на предстоящих матчах против Кипра и Хорватии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Встречи пройдут 11 ноября и 14 ноября соответственно.

Экс-тренер заявил, что руководство национальной команды осознает происходящие в данном виде спорта события, из-за чего и выставляет такой состав.

— Они во главе с Валерием Карпиным отслеживают каждого игрока с российским паспортом, в какой бы лиге он ни играл. Хочу отметить появление (Никиты — прим. «ВМ») Хайкина. Он играет в клубе — чемпионе Норвегии. «Буде-Глимт» (футбольный клуб из города Буде — прим. «ВМ») достойно выступает на европейской арене. Никита играет ключевую роль в команде, — отметил Юрий Семин.

По его словам, Иван Сергеев также выполняет особенную функцию в российском футбольном чемпионате. Также тренер оценил его форму и спортивную подготовку.

— Карпин отлично знает (Дмитрия — прим. «ВМ») Полоза: он обладает хорошим дриблингом. Дмитрий начинает набирать обороты, — цитирует издание «Спорт-Экспресс» слова Семина.

24 октября московский футбольный клуб «Спартак» проиграл команде «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 1:7. Встреча состоялась в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поражение «Спартака» стало самым крупным в истории футбольного турнира в России.

Читайте также:
Чемпионат мира по футболуЮрий СеминСборная России по футболу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте