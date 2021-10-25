Экс-тренер «Локомотива» прокомментировал состав сборной России на отборочном туре ЧМ-2022

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывший тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин оценил расширенный состав сборной России на предстоящих матчах против Кипра и Хорватии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Встречи пройдут 11 ноября и 14 ноября соответственно.

Экс-тренер заявил, что руководство национальной команды осознает происходящие в данном виде спорта события, из-за чего и выставляет такой состав.

— Они во главе с Валерием Карпиным отслеживают каждого игрока с российским паспортом, в какой бы лиге он ни играл. Хочу отметить появление (Никиты — прим. «ВМ») Хайкина. Он играет в клубе — чемпионе Норвегии. «Буде-Глимт» (футбольный клуб из города Буде — прим. «ВМ») достойно выступает на европейской арене. Никита играет ключевую роль в команде, — отметил Юрий Семин.

По его словам, Иван Сергеев также выполняет особенную функцию в российском футбольном чемпионате. Также тренер оценил его форму и спортивную подготовку.

— Карпин отлично знает (Дмитрия — прим. «ВМ») Полоза: он обладает хорошим дриблингом. Дмитрий начинает набирать обороты, — цитирует издание «Спорт-Экспресс» слова Семина.

24 октября московский футбольный клуб «Спартак» проиграл команде «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 1:7. Встреча состоялась в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поражение «Спартака» стало самым крупным в истории футбольного турнира в России.