В Сирии попытались уничтожить российскую колонну военной полиции

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В Сирии произошла попытка подрыва колонны российской военной полиции. Сообщается, что данный инцидент произошел без жертв среди военнослужащих России. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

— В ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства, — передает Минобороны РФ слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон.

Российские военнослужащие не пострадали, следует из сообщения, передает ТАСС.

22 октября Военные США нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии, в результате они уничтожили одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида»*. Уточняется, что удар был нанесен с помощью беспилотника. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.