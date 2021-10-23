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ВС США ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды»* в Сирии

Юлия Курганова

В мире
ВС США ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды»* в Сирии
Фото: youtube.com

Военные Соединенных Штатов в пятницу, 22 октября, нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии, в результате они уничтожили одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида»*. Об этом сообщили в Центральном командовании американских ВС в соцсети Twitter.

Уточняется, что удар был нанесен с помощью беспилотника. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

Российские «Панцири» отразили ракетный удар Израиля по аэродрому в Сирии. Самоходный зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» российского производства, используемый сирийской армией, 8 октября уничтожил восемь израильских ракет.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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