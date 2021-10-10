Российские «Панцири» отразили ракетный удар Израиля по аэродрому в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Самоходный зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» российского производства, используемый сирийской армией, 8 октября уничтожил восемь израильских ракет. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, вечером 8 октября истребители F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Израиля пересекли границу Сирии и нанесли удар двенадцатью ракетами по аэродрому «Тифор», расположенному в провинции Хомс. Восемь из двенадцати ракет были уничтожены.

— Уничтожено восемь ракет, — рассказал Кулить, добавив, что в результате авиаудара пострадали шесть сирийских военных.

Израильские ВВС регулярно наносят авиаудары по аэродрому «Тифор». Руководство страны аргументирует это тем, что на указанном аэродроме находятся объекты проиранских сил, передает РИА Новости.

До этого глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что недавняя эскалация в провинции Идлиб вызвана турецкой оккупацией и поддержкой, которую Анкара оказывает террористическим группировкам на земле. Поэтому Турция должна немедленно вывести свои войска с территории северных провинций Сирии.