Почти 180 человек за неделю оказались в реанимации в Москве

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Порядка 176 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, заняли места в отделениях реанимации столицы. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.

— С 18 октября мы снова полностью работаем в режиме инфекционного госпиталя. Это наша сводка работы за неделю. За неделю мы приняли 1741 больного, — отметил он.

Кроме этого, врач отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом крайне напряженная, подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Специалист считает, что введение властями нерабочих дней — это эффективный способ снизить заболеваемость и смертность от COVID-19. Также главный врач призывает граждан отказаться от посещения общественных мест в это время.

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Вечером, 25 октября, стало известно, что в Московском регионе было обнаружено три случая заражения новым вариантом штамма «дельта». Новая мутация COVID-19 под названием AY.4.2 совпадает в России с той, что распространяется в Великобритании.