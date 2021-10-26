Имя представителя России на «Детском Евровидении–2021» объявят во вторник

Фото: Сайт детского Евровидения / jesc-russia.com

Во вторник, 26 октября, в Москве станет известно имя представителя России на музыкальном конкурсе «Детское Евровидение–2021». Об этом сообщает пресс-служба Академии Игоря Крутого.

Победитель будет определен при помощи интернет-голосования и голосования профессионального жюри. В последнее войдут деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.

В Национальный финал музыкального конкурса прошли 12 участников, передает РИА Новости.

В финале конкурса, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.

В прошлом году россиянка София Феськова заняла десятое место в музыкальном конкурсе Детское Евровидение. Финал прошлогоднего конкурсы прошел 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавируса, выиграла 11-летняя француженка по имени Валентина. Композиция, которую она исполнила, носит название J'imagine («Я представляю себе»).