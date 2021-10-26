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Эксперт рассказал о запуске карт «Мир» в Google Pay

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт рассказал о запуске карт «Мир» в Google Pay
Фото: Pixabay

Запуск карт «Мир» в Google Pay не займет у российских банков много времени. Это связано с тем, что они уже наработали достаточный опыт по подключению карт платежной системы к различным сервисам бесконтактной оплаты. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Ряд крупных российских банков планирует начать в октябре подготовку документации и тестирование технического решения по подключению карт «Мир» к Google Pay, об этом в начале октября сообщала «Российская газета». По данным издания, это должно произойти 26 октября.

— Технология подключения новых сервисов уже отработана — «Мир» давно работает с Samsung Pay и недавно реализовал подключение к Apple Pay. Поэтому вряд ли это займет существенное время, — передает РИА Новости слова Шуста.

Также эксперт назвал выгоду и для банков. Так, например, чтобы предоставить клиентам полноценный платежный инструмент, можно будет выпускать виртуальные карты и снизить затраты на эмиссию и логистику.

18 октября «Вечерняя Москва» писала, что о планах по интеграции функционала заявили в МКБ, ВТБ, ПСБ, «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и «Почта Банке». Сроки подключения технологии в различных кредитных организациях устанавливаются индивидуально.

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