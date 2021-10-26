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В Калининградской области вводят нерабочие дни

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Калининградской области вводят нерабочие дни
Фото: Pixabay

С 28 октября по 7 ноября в Калининградской области вводятся нерабочие дни. В этот период в регионе будут действовать дополнительные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

— В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений. Они направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе, — следует из сообщения.

Также в школах Калининградской области в этот период пройдут каникулы, передает РИА Новости.

— Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях, — отмечает пресс-служба.

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Кроме этого,учреждения, которые оказывают банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70 процентов персонала на удаленный режим работы.

В понедельник, 25 октября, в Роспотребнадзоре объяснили смысл введения в России нерабочих дней. Специалисты ведомства заявили, что это не является локдауном.

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