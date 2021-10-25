«Это не локдаун»: в Роспотребнадзоре объяснили смысл введения нерабочих дней

Грядущие нерабочие дни в России из-за коронавируса не являются локдауном. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 25 октября.
— Эти грядущие девять или семь дней — я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун, — рассказала представитель ведомства.
Людей, по ее словам, «вынуждают» общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Опыт введения таких дней в майские праздники показал, что мера позволила не развиться подъему заболеваемости, отметила Попова в эфире Первого канала.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.
За последние сутки в России зафиксировали 37 930 новых случаев коронавируса. При этом у девяти процентов людей не обнаружены клинические признаки болезни.
Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 1069. Российские медики за сутки вылечили еще 20 690 пациентов от COVID-19.