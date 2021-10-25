«Это не локдаун»: в Роспотребнадзоре объяснили смысл введения нерабочих дней

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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За последние сутки в России зафиксировали 37 930 новых случаев коронавируса. При этом у девяти процентов людей не обнаружены клинические признаки болезни.

Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 1069. Российские медики за сутки вылечили еще 20 690 пациентов от COVID-19.