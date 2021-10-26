Ученые разработали светильник, который подавляет коронавирус

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Разработан светильник, который излучает синий цвет, подавляющий инфекцию и репликацию коронавируса. Как отмечают создатели — Американские ученые и инженеры, прибор способен бороться с вирусом не только в помещении, но и в клетках человека.

Ультрафиолет используется для стерилизации, но при больших дозах облучения он может вызывать повреждение геномов млекопитающих, вызывая нарушая ДНК, считали специалисты.

— Смягчение инфекции SARS-CoV-2 с помощью световой терапии требует базовых знаний о том, какое сочетание длины волны и доз света наиболее эффективно препятствует вирусной инфекции и репликации, сводя к минимуму повреждение тканей и клеток хозяина, — говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Частота, которая убивает вирус, была подобрана экспериментальным образом. Исследовали создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, которые получили из бронхов и трахеи одного человека.

Чтобы закрепить результаты, специалисты изучили влияние синего света с длиной волны 425 нанометров на клетки Vero E6, которые используются для оценки цитотоксических свойств потенциальных агентов против COVID-19. В итоге низких доз света было достаточно, чтобы уменьшить вирусную нагрузку.

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Люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, могут на некоторое время разучиться читать. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов.