Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые разработали светильник, который подавляет коронавирус

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Технологии
Ученые разработали светильник, который подавляет коронавирус
Фото: pixabay.com

Разработан светильник, который излучает синий цвет, подавляющий инфекцию и репликацию коронавируса. Как отмечают создатели — Американские ученые и инженеры, прибор способен бороться с вирусом не только в помещении, но и в клетках человека.

Ультрафиолет используется для стерилизации, но при больших дозах облучения он может вызывать повреждение геномов млекопитающих, вызывая нарушая ДНК, считали специалисты.

— Смягчение инфекции SARS-CoV-2 с помощью световой терапии требует базовых знаний о том, какое сочетание длины волны и доз света наиболее эффективно препятствует вирусной инфекции и репликации, сводя к минимуму повреждение тканей и клеток хозяина, — говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Частота, которая убивает вирус, была подобрана экспериментальным образом. Исследовали создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, которые получили из бронхов и трахеи одного человека.

Чтобы закрепить результаты, специалисты изучили влияние синего света с длиной волны 425 нанометров на клетки Vero E6, которые используются для оценки цитотоксических свойств потенциальных агентов против COVID-19. В итоге низких доз света было достаточно, чтобы уменьшить вирусную нагрузку.

1/2
2/2

Люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, могут на некоторое время разучиться читать. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов.

Читайте также:
разработкаКоронавирусУченые
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте