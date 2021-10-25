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Названы неожиданные последствия COVID-19 для пациентов

Ирина Игнатенко

Общество
Названы неожиданные последствия COVID-19 для пациентов
Фото: unsplash

Люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, могут на некоторое время разучиться читать. Об этом сообщил врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов.

Он пояснил, что коронавирус поражает нервную систему, в первую очередь страдают когнитивные функции. В норме показатели сатурации должны быть на уровне 96–98 процентов, болезнь опускает их до 80–86. Происходит кислородное голодание, из-за этого страдает мозг.

— Пропадает наша витальность, то есть наша способность к жизни, страдают самые важные органы — сердце, мозг. Страдают осязание, обоняние, слух. Но память страдает почти у всех. Некоторым людям становится сложно читать, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Более того, по словам Валерия Новоселова, переболевший коронавирусом человек стареет в среднем на 10 лет по генетическим часам. По его словам, когда мозгу не хватает кислорода, происходит множество изменений, в том числе на уровне генома.

До этого врач объяснил, почему при коронавирусе повреждаются сосуды. Недуг может вызвать венозные тромбозы, инфаркт и инсульт.

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