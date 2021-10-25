Врач объяснил, почему при коронавирусе повреждаются сосуды

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Коронавирусная инфекция является острым инфекционным заболеванием, из-за чего приводит к поражению сосудов. Недуг может вызвать венозные тромбозы, инфаркт и инсульт. Такое мнение высказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог и кандидат медицинских наук Сергей Дробязго в понедельник, 25 октября.

Медик отметил, что такая реакция — это нормальный ответ организма человека на вирус.

— Врачи в стационарах, реанимациях хорошо знакомы с таким патологическим механизмом, при котором уже не вирус и не инфекция повреждают сосудистое русло, а собственный организм за счет циркулирующих антител. Из-за циркулирующих субстанций острого воспаления идет острое повреждение сосудистого русла, — заявил хирург.

Сергей Дробязго подчеркнул, что только вакцинация и ревакцинация смогут предотвратить такие последствия заболевания.

При этом врач предупредил россиян, что нельзя без консультации со специалистом принимать антикоагулянты. Они могут привести к сильному кровотечению, передает издание Pravda.ru.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала, что коронавирус сопровождается такими же симптомами, как и ОРВИ, и поражает организм человека за 3–4 дня.

Но затем при коронавирусной инфекции часто присоединяется пневмония, которая развивается очень стремительно, а поражение легких прогрессирует.