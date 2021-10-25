Врач пояснила, почему ОРВИ сложно отличить от коронавируса

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Коронавирус сопровождается такими же симптомами, как и ОРВИ, и поражает организм человека за 3-4 дня. Об этом рассказалаврач-эпидемиолог Талдомской Центральной Районной больницы Елена Белякова.

— Сначала заболевание начинается постепенно: температура повышается до 37 градусов с небольшим, появляется боль в горле, головная боль, боль в мышцах. То есть это симптомы, которые характерны для многих острых респираторных заболеваний, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Но затем при коронавирусной инфекции часто присоединяется пневмония, которая развивается очень стремительно, а поражение легких прогрессирует.

Специалист добавила, что потеря обоняния и вкуса – этотеперь уже более поздние симптомы, которые в первые волны коронавируса отмечались в самом начале заболевания. Сейчас данные проявления COVID-19 регистрируют на стадии почти полного выздоровления пациента.

До этого эксперты рассказали, нужно ли создавать вакцины против новых штаммов COVID-19.