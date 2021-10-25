Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач пояснила, почему ОРВИ сложно отличить от коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Врач пояснила, почему ОРВИ сложно отличить от коронавируса
Фото: Pixabay

Коронавирус сопровождается такими же симптомами, как и ОРВИ, и поражает организм человека за 3-4 дня. Об этом рассказалаврач-эпидемиолог Талдомской Центральной Районной больницы Елена Белякова.

— Сначала заболевание начинается постепенно: температура повышается до 37 градусов с небольшим, появляется боль в горле, головная боль, боль в мышцах. То есть это симптомы, которые характерны для многих острых респираторных заболеваний, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Но затем при коронавирусной инфекции часто присоединяется пневмония, которая развивается очень стремительно, а поражение легких прогрессирует.

Специалист добавила, что потеря обоняния и вкуса – этотеперь уже более поздние симптомы, которые в первые волны коронавируса отмечались в самом начале заболевания. Сейчас данные проявления COVID-19 регистрируют на стадии почти полного выздоровления пациента.

До этого эксперты рассказали, нужно ли создавать вакцины против новых штаммов COVID-19.

Читайте также:
КоронавирусВрачиОРВИ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте